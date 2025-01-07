Лукашенко обратился к Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 7 января, обратился к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и выразил соболезнования по причине случившегося землетрясения в Тибете. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства заявил, что в Беларуси опечалены информацией про случившееся разрушительное землетрясение в Тибетском автономном районе, которое повлекло за собой жертвы. Президент выразил от имени белорусского народа и себя лично искренние слова соболезнования родным, близким погибших. Кроме того, он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как пишет РИА Новости, землетрясение магнитудой 6,8 случилось 7 января 2025 года в 09.05 по местному времени на территории уезда Тингри Тибетского автономного района. Говорится, что очаг залегал на глубине десяти километров. По данным на 15.00 известно о 95 погибших.
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