Лукашенко обратился к Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете

Глава государства заявил, что в Беларуси опечалены информацией про случившееся разрушительное землетрясение в Тибетском автономном районе, которое повлекло за собой жертвы. Президент выразил от имени белорусского народа и себя лично искренние слова соболезнования родным, близким погибших. Кроме того, он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.