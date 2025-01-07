Лукашенко выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете

Около 9:05 по местному времени (4:05 по минскому) в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его очаг залегал на глубине 10 километров, после подземных толчков сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.