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Лукашенко выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете

Сильное землетрясение произошло утром во вторник в Тибетском автономном районе Китая.

Источник: AP 2024

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Белорусский лидер направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Тибете, сообщили в пресс-службе главы государства.

«В Беларуси крайне опечалены известием о разрушительном землетрясении в Тибетском автономном районе, повлекшем человеческие жертвы», — говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Около 9:05 по местному времени (4:05 по минскому) в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его очаг залегал на глубине 10 километров, после подземных толчков сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.

По последним данным, в результате погибло не менее 95 человек, пострадали более 100.