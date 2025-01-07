Лукашенко выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Белорусский лидер направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Тибете, сообщили в пресс-службе главы государства.
«В Беларуси крайне опечалены известием о разрушительном землетрясении в Тибетском автономном районе, повлекшем человеческие жертвы», — говорится в соболезновании.
Глава государства от имени белорусского народа и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Около 9:05 по местному времени (4:05 по минскому) в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его очаг залегал на глубине 10 километров, после подземных толчков сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
По последним данным, в результате погибло не менее 95 человек, пострадали более 100.