В Свердловской области до 170 тысяч увеличили размер материнского капитала. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. С 2011 года на Среднем Урале было выдано более 106 тысяч сертификатов.
— Программа нашла отклик у свердловчан, поэтому было принято решение продлить ее до 2030 года, — сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Сейчас за сертификатом могут обратиться граждане России, постоянно проживающие на территории Свердловской области на день рождения или усыновления третьего и последующего ребенка.