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В Свердловской области до 170 тысяч увеличили размер материнского капитала

Ежегодно его сумма индексируется исходя из прогнозного уровня инфляции.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области до 170 тысяч увеличили размер материнского капитала. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. С 2011 года на Среднем Урале было выдано более 106 тысяч сертификатов.

— Программа нашла отклик у свердловчан, поэтому было принято решение продлить ее до 2030 года, — сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Сейчас за сертификатом могут обратиться граждане России, постоянно проживающие на территории Свердловской области на день рождения или усыновления третьего и последующего ребенка.