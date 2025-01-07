Со дна Финского залива подняли якорь танкера, которым могли повредить EstLink 2

По информации финских СМИ, после того, как якорь был поднят с помощью корабля HMS Belos, он был передан финским властям для дальнейшего расследования. Согласно данным Yle, расследование инцидента, связанного с повреждением кабеля, стартует во вторник, 7 января.
Напомним, 25 декабря в Финляндии начали расследование в связи с аварийным отключением кабеля EstLink 2, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива. При этом энергокабель EstLink 1 между странами был выведен из строя ещё 5 января 2024 года. По подозрению в поломке уже задержали нефтяной танкер. Позже Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем.