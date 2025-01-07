Со дна Финского залива подняли якорь танкера, которым могли повредить EstLink 2

Напомним, 25 декабря в Финляндии начали расследование в связи с аварийным отключением кабеля EstLink 2, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива. При этом энергокабель EstLink 1 между странами был выведен из строя ещё 5 января 2024 года. По подозрению в поломке уже задержали нефтяной танкер. Позже Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем.