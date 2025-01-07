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В США помилованные Байденом заключённые захотели смертной казни

В США двое приговорённых к смертной казни, которых президент Джо Байден помиловал и смягчил наказание до пожизненного, отказались от послабления и настаивают на высшей мере. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Источник: Life.ru

«Двое из 37 федеральных заключённых, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом… заняли необычную позицию — они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование», — говорится в материале.

Сообщается, что отбывающие наказание в штате Индиана заключённые Шеннон Агофски и Лен Дэвис уверены, что согласие на смягчение наказания может помешать им в обжаловании приговоров. Известно, что они оба отрицают вину.

Ранее LIfe.ru приводил слова избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что приговорённые к смертной казни убийцы и насильники, помилованные действующим президентом США Джо Байденом, должны «катиться в ад». Он не разделил доброты уходящего лидера.