ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Главы правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана проведут трехстороннюю встречу, сообщает пресс-служба Кабмина КР.
«Председатель Кабинета Министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев 8 января текущего года встретится с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Трехсторонняя встреча пройдет на пересечении государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.
Ее участники проведут переговоры, касающиеся достигнутых ранее соглашений между главами Узбекистана, Кыргызстана, и Таджикистана по вопросам государственных границ.