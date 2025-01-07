Главы правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана проведут трехстороннюю встречу

«Председатель Кабинета Министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев 8 января текущего года встретится с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Трехсторонняя встреча пройдет на пересечении государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.