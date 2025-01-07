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Главы правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана проведут трехстороннюю встречу

Абдулла Арипов, Адылбек Касымалиев и Кохир Расулзода встретятся на пересечении государственных границ своих стран.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Главы правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана проведут трехстороннюю встречу, сообщает пресс-служба Кабмина КР.

«Председатель Кабинета Министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев 8 января текущего года встретится с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Трехсторонняя встреча пройдет на пересечении государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Ее участники проведут переговоры, касающиеся достигнутых ранее соглашений между главами Узбекистана, Кыргызстана, и Таджикистана по вопросам государственных границ.