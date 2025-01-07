В Грузии призвали отправить Макрона в отставку

Напомним, Макрон заявил, что Россия демонстрирует агрессивные действия в отношении соседних стран. Он полагает, что Россия нарушила стабильность избирательного процесса в Грузии. В ответ грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе посоветовал Макрону уделить больше внимания ситуации на Украине, вместо того чтобы совать нос в чужие дела.