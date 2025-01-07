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Катар не намерен поставлять газ в ЕС через территорию Сирии и Турции

Катар опроверг информацию о поставках газа в европейские страны через территорию Сирии и Турции. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны, советник премьер-министра Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал эти сведения слухами.

Источник: Life.ru

«Мы все видели спекуляции в СМИ об этом газопроводе, это не что иное, как домыслы СМИ», — подчеркнул аль-Ансари, отвечая на вопрос представителей ТАСС о возможном строительстве газопровода для поставок.

В Дохе заявили, что готовы поддержать народ Сирии в плане гуманитарной и технической помощи, а также оказать содействие в восстановлении инфраструктуры. Однако вопрос о поставках газа не обсуждается. Также аль-Ансари сообщил, что в настоящее время страна сосредоточена на сохранении стабильности в Сирии и удовлетворении потребностей сирийского народа.

Ранее стало известно, что Катар пригрозил остановить поставки газа в европейские страны из-за введения новых штрафов. В ЕС рассматривали закон о наложении 5% штрафов от дохода катарской национальной нефтегазовой компании Qatar Energy за несоблюдение норм по экологии и правам человека.