Катар не намерен поставлять газ в ЕС через территорию Сирии и Турции

В Дохе заявили, что готовы поддержать народ Сирии в плане гуманитарной и технической помощи, а также оказать содействие в восстановлении инфраструктуры. Однако вопрос о поставках газа не обсуждается. Также аль-Ансари сообщил, что в настоящее время страна сосредоточена на сохранении стабильности в Сирии и удовлетворении потребностей сирийского народа.