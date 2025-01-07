Глава Самарской области встретился с руководителем ресурсоснабжающей компании

Во вторник, 7 января 2025 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с управляющим директором ООО «Самарские коммунальные системы» Владимиром Бирюковым. Основным вопросом встречи стало улучшение качества коммунальных услуг и развитие сотрудничества.
Губернатор напомнил о декабрьской встрече с Виктором Вексельбергом — председателем совета директоров группы «Ренова», которая управляет крупными коммунальными компаниями. Они отвечают за коммунальные услуги в разных регионах, в том числе и в Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил, что в последние месяцы на объектах было много проблем. Он подчеркнул, что правительство области и местные власти не видят достаточной реакции компании на эти инциденты.
Также губернатор обратил внимание на плохое взаимодействие с жителями, особенно в интернете. Он заявил, что оперативное информирование граждан о решении проблем важно для работы компании и правительства.
«Если люди справедливо отмечают то, что они не имеют возможности оперативной обратной связи с инфраструктурной компанией, мы обязаны ввести такие возможности. Причем вместе с компанией», — заявил глава региона.