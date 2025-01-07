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Глава Самарской области встретился с руководителем ресурсоснабжающей компании

В Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил проблемы с коммунальными службами.

Источник: пресс-служба правительства Самарской области, Иван Макеев

Во вторник, 7 января 2025 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с управляющим директором ООО «Самарские коммунальные системы» Владимиром Бирюковым. Основным вопросом встречи стало улучшение качества коммунальных услуг и развитие сотрудничества.

Губернатор напомнил о декабрьской встрече с Виктором Вексельбергом — председателем совета директоров группы «Ренова», которая управляет крупными коммунальными компаниями. Они отвечают за коммунальные услуги в разных регионах, в том числе и в Самарской области.

Вячеслав Федорищев отметил, что в последние месяцы на объектах было много проблем. Он подчеркнул, что правительство области и местные власти не видят достаточной реакции компании на эти инциденты.

Также губернатор обратил внимание на плохое взаимодействие с жителями, особенно в интернете. Он заявил, что оперативное информирование граждан о решении проблем важно для работы компании и правительства.

«Если люди справедливо отмечают то, что они не имеют возможности оперативной обратной связи с инфраструктурной компанией, мы обязаны ввести такие возможности. Причем вместе с компанией», — заявил глава региона.