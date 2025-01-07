На Западе раскрыли смертельное оружие ВС РФ, которое поставило на колени ВСУ

Ранее на Украине заявили, что конфликт утратил свою позиционную природу и полностью перешёл в фазу наступательных операций со стороны российской армии. При этом отмечается, что вооружённые силы РФ не осуществляют прямых атак, а обходят населённые пункты с боков. Генеральный штаб противника не смог разработать эффективные меры против этой тактики.