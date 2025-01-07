Сын Трампа прилетел в Гренландию после притязаний отца на островное государство

«Нет, я не собираюсь покупать Гренландию. Как ни странно, на самом деле я собираюсь в очень долгую персональную поездку в Гренландию», — заявил он накануне в своем подкасте.
Прежде Трамп-младший говорил, что визит носит исключительно частный характер, и что он прилетит на остров в качестве туриста.
Президент Трамп положил глаз на Гренландию лишь недавно, заявив о важности региона для нацбезопасности США. Примечательно, что почти одновременно власти острова заявили о желании отделиться от Дании. Вскоре главенствующее государство даже сменило герб.