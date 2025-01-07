Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Трампа прилетел в Гренландию после притязаний отца на островное государство

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший прилетел в Гренландию на личном самолёте. Об этом пишет Reuters.

Источник: Life.ru

«Нет, я не собираюсь покупать Гренландию. Как ни странно, на самом деле я собираюсь в очень долгую персональную поездку в Гренландию», — заявил он накануне в своем подкасте.

Прежде Трамп-младший говорил, что визит носит исключительно частный характер, и что он прилетит на остров в качестве туриста.

Президент Трамп положил глаз на Гренландию лишь недавно, заявив о важности региона для нацбезопасности США. Примечательно, что почти одновременно власти острова заявили о желании отделиться от Дании. Вскоре главенствующее государство даже сменило герб.