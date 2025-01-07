Сын Трампа прибыл в Гренландию

В конце декабря 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.