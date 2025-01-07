Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Трампа прибыл в Гренландию

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию на фоне заявлений его отца об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом и заявил, что там красиво.

Источник: Reuters

«Гренландия — красивая!!!» — написал он в социальной сети X.

Ранее телерадиокомпания DR сообщала, что сын Трампа приедет во вторник с частным визитом в Гренландию.

В конце декабря 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Трамп Дональд