Экс-глава «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен умер на 97-м году жизни

В 1972 году основал партию «Национальный фронт» и был ее лидером до января 2011-го. Ле Пен пять раз участвовал в президентских выборах. В 1974-м он набрал меньше 1% голосов, в 1988-м и 1995-м занял четвертое место с результатом в 14,39% и 15% голосов соответственно. В 2002-м Ле Пен вышел во второй тур голосования, однако уступил Жаку Шираку, который набрал тогда 82% голосов. В последний раз Ле Пен выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2007-м, но вновь занял четвертое место — с 10,44% голосов.