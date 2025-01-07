Напомним, что 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Несмотря на громкие заявления Владимира Зеленского, что РФ ждут тяжёлые времена, в Европе полагают, что такие наступили для ЕС, поскольку запасы газа там иссякают быстрее, чем обычно. Стоимость голубого топлива на первых в этом году биржевых торгах выросла на 1% и составляет теперь 543,4 долларов за 1 тысячу кубометров. В США назвали решение Зеленского по газу бредом и заявили, что Украина потеряет из-за этого миллиарды. В ЕС уже пожаловались, что ограничение доставки газа через Незалежную вызвало рост цен на 20%.