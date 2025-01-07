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Во Франции забили тревогу после успеха саммита БРИКС в Казани

ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил во вторник, что успех проведенного в Казани саммита БРИКС представляет тревожный сигнал.

Источник: © РИА Новости

«Успех БРИКС в Казани, хотя у его членов нет общего видения о будущем, представляет тревожный сигнал, который мы не можем игнорировать», — сказал он, выступая на встрече с французскими послами. Трансляция велась на странице МИД Франции в соцсети X.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия в 2024 году занимала пост председателя организации. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

БРИКС