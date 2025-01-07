Десять боевых кораблей НАТО направят в Балтийское море

«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. В общей сложности их (кораблей. — Прим. Life.ru) будет около десяти. Они останутся в море до апреля», — сказано в материале.
Корабли будут базироваться вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей, став «сдерживающим фактором».
Ранее сообщалось, что 25 декабря произошло аварийное отключение телекоммуникационного кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Уже 2 января в Финском заливе начался ремонт повреждённого кабеля связи. Сначала восстановят полностью разорванный кабель, а после — восстановят повреждения на втором кабеле.