Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять боевых кораблей НАТО направят в Балтийское море

Североатлантический альянс направит в Балтийское море порядка десяти боевых кораблей, предназначенных для охраны подводной инфраструктуры. По информации финского издания Yle, уже к концу недели они начнут прибывать в воды Балтики.

Источник: Life.ru

«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. В общей сложности их (кораблей. — Прим. Life.ru) будет около десяти. Они останутся в море до апреля», — сказано в материале.

Корабли будут базироваться вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей, став «сдерживающим фактором».

Ранее сообщалось, что 25 декабря произошло аварийное отключение телекоммуникационного кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Уже 2 января в Финском заливе начался ремонт повреждённого кабеля связи. Сначала восстановят полностью разорванный кабель, а после — восстановят повреждения на втором кабеле.