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В Венгрии призвали Украину вернуть в российский газ в ЕС

Украинские власти обязаны придерживаться Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое включает в себя обязательства по поддержанию маршрутов поставок российского газа для стран-участниц регионального объединения. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальных сетях.

«Мы пришли к согласию о том, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами и что это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей», — отметил Сийярто.

Он отметил, что Украина нацелена на интеграцию в региональное сообщество. Однако, несмотря на это, действия её руководства создали трудности для европейской экономики. Это особенно касается стран Центральной Европы, для которых поставки российского газа играют важную роль.

Напомним, 1 января «Газпром» остановил поставку газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Зеленский уверял, что Россию ждут тяжёлые времена, хотя трудности начались у Европы. В ЕС уже пожаловались, что ограничение доставки газа через Незалежную вызвало рост цен на 20%. Кроме того, уровень газа в подземных хранилищах европейских стран истощается.