Напомним, 1 января «Газпром» остановил поставку газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Зеленский уверял, что Россию ждут тяжёлые времена, хотя трудности начались у Европы. В ЕС уже пожаловались, что ограничение доставки газа через Незалежную вызвало рост цен на 20%. Кроме того, уровень газа в подземных хранилищах европейских стран истощается.