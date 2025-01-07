Трамп намерен переименовать Мексиканский залив в Американский залив

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. У этого названия прекрасное звучание, оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно. Это уместно», — подчеркнул Трамп.
В своем заявлении Трамп также раскритиковал миграционную политику Мексики, обвинив страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими на территорию США. «Мексика должна прекратить позволять миллионам людей проникать в нашу страну. Они могут это остановить. Мы введем очень серьезные пошлины на [товары] из Мексики и Канады, потому что наркотики поступают рекордными объемами и через Канаду тоже», — отметил он.
Трамп добавил, что введение пошлин станет мерой компенсации за ущерб, причиненный нелегальной миграцией и контрабандой.