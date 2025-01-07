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Трамп намерен переименовать Мексиканский залив в Американский залив

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп намерен переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Источник: AP 2024

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. У этого названия прекрасное звучание, оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно. Это уместно», — подчеркнул Трамп.

В своем заявлении Трамп также раскритиковал миграционную политику Мексики, обвинив страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими на территорию США. «Мексика должна прекратить позволять миллионам людей проникать в нашу страну. Они могут это остановить. Мы введем очень серьезные пошлины на [товары] из Мексики и Канады, потому что наркотики поступают рекордными объемами и через Канаду тоже», — отметил он.

Трамп добавил, что введение пошлин станет мерой компенсации за ущерб, причиненный нелегальной миграцией и контрабандой.

Трамп Дональд