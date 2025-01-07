Трамп планирует переименовать Мексиканский залив в Американский

Ранее Трамп заявил, что жители Гренландии сильно выиграют, если крупнейший на планете остров войдёт в состав США. Примечательно, что почти одновременно власти заявили о желании отделиться от Дании. Кроме того, недавно республиканец выступил с предложением включить Канаду и Мексику в состав Соединённых Штатов вместо того, чтобы продолжать их субсидирование.