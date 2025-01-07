Трамп планирует переименовать Мексиканский залив в Американский

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. У этого названия прекрасное звучание, оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно. Это уместно», — подчеркнул Трамп.
В своём заявлении Трамп раскритиковал миграционную политику Мексики, обвинив страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков в США. Он заявил, что Мексика должна прекратить допускать миллионы людей на территории Америки.
Трамп также сообщил о намерении ввести серьёзные пошлины на товары из Мексики и Канады. Он добавил, что такое решение будет мерой компенсации за ущерб, причинённый нелегальной миграцией и контрабандой.
Ранее Трамп заявил, что жители Гренландии сильно выиграют, если крупнейший на планете остров войдёт в состав США. Примечательно, что почти одновременно власти заявили о желании отделиться от Дании. Кроме того, недавно республиканец выступил с предложением включить Канаду и Мексику в состав Соединённых Штатов вместо того, чтобы продолжать их субсидирование.