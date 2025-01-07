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Трамп допустил, что мирное соглашение России и Украины будет заключено к Пасхе

Избранный американский президент Дональд Трамп считает, что мирное соглашение Москвы и Киева может быть заключено к Пасхе. Глава Белого дома будет стремиться к мирному урегулированию конфликта в кратчайшие сроки. Такое мнение высказал научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какой-то сделки к Пасхе», — отметил он в беседе с изданием Sky News.

Специалист уверяет, что после вступления в должность стремление к мирному соглашению по Украине станет одной из главных задач Трампа.

Ранее стало известно, что специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог перенёс запланированную поездку в Киев до инаугурации республиканца 20 января. Также были выбраны другие даты для встреч с официальными лицами европейских столиц.