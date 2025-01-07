Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).
«Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его переговоров с Путиным в течение первых трех — шести месяцев после вступления в должность президента США.
По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». «Я могу вас заверить, что если бы я был президентом [США], то эта война бы не разгорелась», — изложил свою версию политик.
Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.