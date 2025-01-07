Трамп: я понимаю «чувства России» по поводу вступления Украины в НАТО

«А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — сказал господин Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго (цитата по «РИА Новости»).
Избранный президент назвал конфликт на Украине «фиаско» действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, ничего подобного не могло произойти, если бы у США «был президент, который знал, что делает». Он заявил, что надеется закончить конфликт за полгода.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США пока не озвучивали конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, те сигналы, которые сейчас посылает новая администрация США, не интересны Москве. 7 января также появилась информация, что будущий спецспосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ранее анонсированный визит в Киев и другие столицы Европы.