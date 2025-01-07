Трамп: я понимаю «чувства России» по поводу вступления Украины в НАТО

«А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — сказал господин Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго (цитата по «РИА Новости»).