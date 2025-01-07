Азербайджан и Армения проведут новый раунд переговоров по границе

Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 статей проекта мирного договора. Два последних пункта касаются воздержания от международных исков друг к другу, а также неразмещения иностранного контингента на границе двух стран. При этом главы стран в конце декабря выступили с взаимными обвинениями в срыве мирного урегулирования и наращивании гонки вооружений на Южном Кавказе.