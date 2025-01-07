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Азербайджан и Армения проведут новый раунд переговоров по границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах провести еще один раунд переговоров с Арменией по делимитации и демаркации границы между двумя странами. По его словам, переговоры состоятся в январе, однако он не назвал конкретных сроков.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«В этом месяце — во всяком случае, по нашей инициативе — должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссии по делимитации, чтобы продолжить решать этот вопрос», — сказал господин Алиев в интервью местным телеканалам (цитата по ТАСС).

Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 статей проекта мирного договора. Два последних пункта касаются воздержания от международных исков друг к другу, а также неразмещения иностранного контингента на границе двух стран. При этом главы стран в конце декабря выступили с взаимными обвинениями в срыве мирного урегулирования и наращивании гонки вооружений на Южном Кавказе.