Трамп заявил, что «понимает чувства России» по вопросу Украины и НАТО

«Мой взгляд заключается в том, что таково было понимание всегда. В действительности я считаю, что у них (России и Украины — прим. Life.ru) была [ранее достигнута] сделка. А затем Байден нарушил её. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных. Но Байден сказал: нет, вы должны быть в состоянии вступить в НАТО», — ответил следующий глава Белого дома.