По мнению журналистов, вскоре станет очевидно, сможет ли Киев сохранить свой статус суверенного государства. Авторы предполагают, что ВСУ не выдержат ещё одного года в условиях военного положения. В то же время, стремление избранного президента США Дональда Трампа к быстрому разрешению конфликта может привести к ещё более неблагоприятным последствиям. Подчёркивается, что выбранный путь для решения ситуации окажет влияние на все страны.
«На карту поставлен авторитет Соединенных Штатов и Организации Североатлантического договора, которые немедленно помогли Украине после вторжения России и пообещали продолжать свою поддержку “столько, сколько потребуется”, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Трамп нацелен прийти к соглашению о мире между Москвой и Киевом к Пасхе. Американские аналитики предполагают, что после вступления в должность стремление к мирному урегулированию ситуации на Украине станет одной из приоритетных задач политика. Они утверждают, что глава Белого дома хочет как можно скорее закончить конфликт.