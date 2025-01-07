По мнению журналистов, вскоре станет очевидно, сможет ли Киев сохранить свой статус суверенного государства. Авторы предполагают, что ВСУ не выдержат ещё одного года в условиях военного положения. В то же время, стремление избранного президента США Дональда Трампа к быстрому разрешению конфликта может привести к ещё более неблагоприятным последствиям. Подчёркивается, что выбранный путь для решения ситуации окажет влияние на все страны.