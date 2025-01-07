«Это фиаско»: Трамп нашёл в Белом доме виновника конфликта на Украине

«Это было фиаско Байдена И, судя по тому, что я слышал, Байден вёл переговоры так, что я сказал: дело кончится войной. И это оказалось очень серьёзной войной. И может произойти эскалация этого, этой войны. [Может] стать гораздо хуже, чем сейчас», — заявил Трамп.