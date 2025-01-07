Трамп призвал Данию отказаться от Гренландии

«Люди даже не знают, есть ли у Дании какие-либо юридические права на Гренландию, но если они есть, она должна от них отказаться, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Это ради свободного мира. Вы посмотрите — не нужно даже бинокля: китайские и российские корабли повсюду. Мы не позволим этому случиться», — сказал политик.