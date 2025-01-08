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Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Анкара выступила с ультиматумом курдским боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.

Источник: РИА "Новости"

«Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть страну. Мы видим, что есть попытки выиграть время», — сказал он.

На вопрос ведущего Ахмета Хакана об альтернативах в случае игнорирования призывов Анкары глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что станет актуальным проведение военной операции.

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.

Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.

Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.

Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.