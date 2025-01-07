Израилю порекомендовали готовиться к войне с Турцией

Как отметили в документе, существует риск, что Турция объединится с сирийскими группировками и использует их в качестве прокси-сил, чтобы усиливать нестабильность в регионе. Подобная угроза может «перерасти в нечто еще более опасное, чем иранская угроза» и стать опасной для безопасности Израиля.