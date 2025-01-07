Израилю порекомендовали готовиться к войне с Турцией

Как отметили в документе, существует риск, что Турция объединится с сирийскими группировками и использует их в качестве прокси-сил, чтобы усиливать нестабильность в регионе. Подобная угроза может «перерасти в нечто еще более опасное, чем иранская угроза» и стать опасной для безопасности Израиля.
Комитет порекомендовал правительству Израиля приобрести дополнительные истребители F-15, самолеты-заправщики, спутники и беспилотники для подготовки к потенциальной конфронтации с Турцией. Также Тель-Авив призвали усилить системы ПВО и начать строить укрепления вдоль долины реки Иордан для безопасности границ.
В конце декабря Сирию посетил глава МИД Турции Хакан Фидан и Эрдоган. Как сообщал глава дипведомства, целью поездки было согласование с новыми властями Сирии вопроса переустройства страны при сохранении центральной роли Анкары. Против укрепления влияния Турции в Сирии выступают США и Израиль.