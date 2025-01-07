Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израилю порекомендовали готовиться к войне с Турцией

Армия Израиля должна быть готова к военному конфликту с Турцией из-за ее стремления восстановить Османскую империю, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на отчет Комитета Нагеля (комиссия по анализу оборонного бюджета и стратегии безопасности, созданная правительством Израиля в августе 2024 года). Аналитики комиссии сочли, что политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе является враждебной интересам Израиля.

Источник: Reuters

Как отметили в документе, существует риск, что Турция объединится с сирийскими группировками и использует их в качестве прокси-сил, чтобы усиливать нестабильность в регионе. Подобная угроза может «перерасти в нечто еще более опасное, чем иранская угроза» и стать опасной для безопасности Израиля.

Комитет порекомендовал правительству Израиля приобрести дополнительные истребители F-15, самолеты-заправщики, спутники и беспилотники для подготовки к потенциальной конфронтации с Турцией. Также Тель-Авив призвали усилить системы ПВО и начать строить укрепления вдоль долины реки Иордан для безопасности границ.

В конце декабря Сирию посетил глава МИД Турции Хакан Фидан и Эрдоган. Как сообщал глава дипведомства, целью поездки было согласование с новыми властями Сирии вопроса переустройства страны при сохранении центральной роли Анкары. Против укрепления влияния Турции в Сирии выступают США и Израиль.