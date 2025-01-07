Трамп обещал ад на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников до инаугурации

«Если эти заложники не вернутся, начнётся полный ад. Я не хочу мешать переговорам, но если они не будут возвращены к моменту моего вступления в должность, на Ближнем Востоке разразится настоящий ад. Это будет плохо для ХАМАС и, честно говоря, плохо для всех», — подчеркнул Трамп.