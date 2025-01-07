Биограф Маска заявил, что миллиардер сходит с ума

«Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет. Учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен», — считает биограф.
Психическая нестабильность предпринимателя угрожает американскому обществу не только из-за его влияния на экономику страны, но и на политику, передает слова Абрамсона издание Daily Beast.
7 января Маск назвал «злом» премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне обвинения властей королевства в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами. Он считает, что эти страшные события происходили из-за бездействия Стармера во время пребывания в должности главы прокурорской службы страны в 2008—2013 годах.