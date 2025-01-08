Bild: два члена партии Шольца перепутали немецкую подлодку с российской

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Два представителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, перепутали немецкую подлодку класса U212CD с российской субмариной проекта 636 «Варшавянка». О курьезе сообщила газета Bild.
По информации издания, речь идет о политиках из города Киль, где находится штаб-квартира концерна Thyssenkrupp Marine Systems, у которого Бундесвер не так давно решил заказать еще четыре подлодки класса U212CD на сумму более €4,7 млрд. Депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от избирательного округа Киль Кристина Шуберт в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) разместили пост с изображением подлодки и надписью: «Решение Бундестага (о выделении денег на подлодки — прим. ТАСС) укрепляет нашу безопасность и промышленную площадку Киля». Однако вместо U212CD, которую, по всей видимости, они хотели воспроизвести на коллаже, фигурирует российская подлодка.
Оба политика выразили сожаление после того, как ошибка была замечена. Клинк взял ответственность на себя и заявил изданию Kieler Nachrichten, что недостаточно тщательно проверил то, что собиралась опубликовать его команда.
ФРГ поставила задачу с 2031 года иметь на вооружении минимум пять подводных лодок, находящихся в боевой готовности.