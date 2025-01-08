Bild: два члена партии Шольца перепутали немецкую подлодку с российской

По информации издания, речь идет о политиках из города Киль, где находится штаб-квартира концерна Thyssenkrupp Marine Systems, у которого Бундесвер не так давно решил заказать еще четыре подлодки класса U212CD на сумму более €4,7 млрд. Депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от избирательного округа Киль Кристина Шуберт в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) разместили пост с изображением подлодки и надписью: «Решение Бундестага (о выделении денег на подлодки — прим. ТАСС) укрепляет нашу безопасность и промышленную площадку Киля». Однако вместо U212CD, которую, по всей видимости, они хотели воспроизвести на коллаже, фигурирует российская подлодка.