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FAZ: Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине первую БМП Lynx KF41

Германия отправила на Украину первую БМП Lynx KF41, стало известно изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. По данным FAZ, машина пройдёт серию испытаний в Незалежной перед стартом массовых поставок.

Источник: Life.ru

Ещё в начале декабря немецкий концерн Rheinmetall сообщал, что в ближайшее время начнёт снабжать ВСУ новейшими БМП. Технику обещали не только доставлять в готовом виде, но и производить на территории Украины.

«Rheinmetall находится в процессе налаживания производства БМП Lynx в Украине через существующее совместное предприятие. Соответствующие передачи Украине планируются в кратчайшие сроки», — сообщал тогда генеральный директор компании Армин Паппергер.

Напомним, что Lynx KF41 впервые была представлена в 2018 году. БМП оснащена 35-мм автопушкой и сдвоенным противотанковым ракетным комплексом. Также в комплектацию машины могут входить средства РЭБ и комплекс беспилотной разведки.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что Украина начала получать вооружение от США задолго до старта специальной военной операции. Белый дом также отметил, что снабжение Киева оружием происходило «незаметно».