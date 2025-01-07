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Глава МИД Турции: Сирия сохранит название после принятия новой конституции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что официальное название Сирии после принятия новой конституции останется неизменным — Сирийская Арабская Республика. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN Türk.

Источник: Life.ru

Дипломат отметил, что обсудил этот вопрос с главой новой администрации в Дамаске Ахмедом аш-Шараа. По словам министра, в настоящий момент идёт работа над новым основным законом страны, который можно принять двумя путями: техническим методом без референдума или через голосование. Однако для последнего варианта необходимо, чтобы в Сирию вернулись более 10 миллионов беженцев.

Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил свой пост и выехал из Сирии вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. При этом президент России Владимир Путин лично отдал распоряжение о приёме Асада и его близких. Тем временем новые власти республики выразили желание сохранить отношения с Москвой.