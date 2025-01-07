Джастин Трюдо заявил, что Канада никогда не будет 51-м штатом США

«Нет ни малейшего шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов», — написал глава канадского правительства на странице в соцсети Х.
Ранее избранный американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что многие канадцы, по его мнению, желают присоединения своей страны к Соединенным Штатам. Республиканец считает, что подобное объединение обеспечило бы Канаде экономическую выгоду и защиту от внешних угроз, которые господин Трамп связал с «российскими и китайскими кораблями».
В ноябре прошлого года республиканец предложил ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики, если страны не решат проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. 25 декабря Дональд Трамп пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов, если она согласится стать очередным американским штатом. Вчера он снова повторил предложение об объединении на фоне анонсированной господином Трюдо отставки.