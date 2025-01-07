Джастин Трюдо заявил, что Канада никогда не будет 51-м штатом США

В ноябре прошлого года республиканец предложил ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики, если страны не решат проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. 25 декабря Дональд Трамп пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов, если она согласится стать очередным американским штатом. Вчера он снова повторил предложение об объединении на фоне анонсированной господином Трюдо отставки.