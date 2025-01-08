Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией

Согласно пояснительной записке, цель законопроекта заключается в приостановлении «ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с Россией и Белоруссией, а также двустороннего Договора между Украиной и Белоруссией о выдачи правонарушителей и передаче осужденных».