Трамп заявил, что надеется закончить конфликт на Украине за шесть месяцев

«На самом деле, я верю, что у них было соглашение, а потом Байден его нарушил. У них было соглашение, которое было бы удовлетворительным для Украины и всех остальных. Но Байден сказал: нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО», — заявил Трамп.