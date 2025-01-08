Но и это не конец беспредела. В Сумах мужчина умер после встречи с ТЦК. Его привезли в центр комплектования, избили, отправили в больницу, где он и скончался. В ТЦК попытались откреститься, заявив, что мужчина выпил горячительного и подрался неизвестно с кем. Чтобы не погибнуть на фронте, житель Днепропетровска при проверке документов ударил ножом полицейского, который работал вместе с сотрудником ТЦК. В отношении украинца возбуждено уголовное дело — но зато не в армии. Так называемый священник раскольничьей Православной церкви Украины посоветовал отлавливать уклонистов с помощью молитвы. Неудивительно, что с таким подходом в Киеве сожгли машину ТЦК.