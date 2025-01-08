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Пентагон раскрыл планы выделения помощи ВСУ до 2027 года

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года, заявили в Пентагоне.

Источник: © РИА Новости

«Лидеры этих коалиций (в рамках контактной группы. — Прим. ред.) должны будут утвердить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Данные дорожные карты, рассчитывают в Вашингтоне, позволят спланировать поддержку Киева со стороны его доноров.

В Пентагоне добавили, что контактная группа проведет в четверг встречу, которая станет последней для нынешнего министра обороны США Ллойда Остина. При этом в американском военном ведомстве выразили надежду на продолжение работы контактной группы для обеспечения потребностей Киева после смены власти и возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.

Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.