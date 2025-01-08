Согласно пояснительной записке, документ предусматривает прекращение действия соглашений, заключённых в рамках Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН. Также предлагается остановить действие двустороннего договора между Украиной и Беларусью, касающегося передачи осуждённых для отбывания наказания.
Инициатива Зеленского связана с прекращением почтовой связи между тремя государствами. Это делает выполнение международных договоров невозможным.
Между тем бывшему украинскому комику всё сложнее скрывать внутреннее отчаяние. По словам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, в недавнем интервью Зеленский выдал, что уже и сам не верит в собственный успех.