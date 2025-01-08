Прощальный подарок Байдена: США готовятся объявить о «существенной» помощи Киеву

Белый дом готовится объявить о финальном для администрации Джо Байдена пакете военной помощи для Украины. Источники в Пентагоне сообщили Associated Press, что анонс состоится 9 января. Заявление планируется сделать во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина в Германию. Там он проведет встречу с представителями около 50 стран, которые поддерживают Киев.