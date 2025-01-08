И хотя планированием военных операций занимается Генеральный штаб, без министра обороны, в задачи которого входит обеспечение этих операций, не обойтись. За время руководства Белоусова российские войска освободили Нью-Йорк (Новгородское), Красногоровку, Селидово, Курахово и многие другие населённые пункты. Идут бои за Покровск, Великую Новосёлку, Торецк. В Харьковской области наступление Армии России идёт вдоль реки Оскола. Российским войскам удалось остановить вторжение ВСУ в Курскую область. Целью режима Зеленского была оккупация части российского региона, где находится АЭС, но всё свелось к приграничным деревням и городу Судже. Авантюра Киева превратилась в уничтожение отборных подразделений Украины.