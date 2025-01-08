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Премьер Дании ответила Трампу на предложение продать Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью местному телеканалу TV 2 подчеркнула важность сотрудничества между с США, отметив, что они остаются ключевым союзником королевства. Так Фредериксен оценила заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии и введении пошлин против Дании, если она воспрепятствует присоединению своей автономии к Соединенным Штатам.

Источник: Reuters

Премьер сказала, что она не разделяет предположений о том, что Вашингтон может использовать силу для контроля над островом. Фредериксен также надеется избежать торговой войны с США в контексте возможных разногласий с будущей американской администрацией. По ее мнению, заинтересованность США в развитии отношений Гренландии нужно связывать с интересами местных жителей.

Трамп высказывал идею о возможном приобретении Гренландии еще в период работы своей первой администрации, что вызвало негативные реакции со стороны Копенгагена. Политик ранее писал в соцсетях, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость ради нацбезопасности США и свободы во всем мире». Он также пообещал сделать Гренландию «снова великой», если она войдет в состав США, и не стал говорить невозможности силового сценария для установления контроля над датской автономией.

Трамп Дональд