Премьер Дании ответила Трампу на предложение продать Гренландию

Трамп высказывал идею о возможном приобретении Гренландии еще в период работы своей первой администрации, что вызвало негативные реакции со стороны Копенгагена. Политик ранее писал в соцсетях, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость ради нацбезопасности США и свободы во всем мире». Он также пообещал сделать Гренландию «снова великой», если она войдет в состав США, и не стал говорить невозможности силового сценария для установления контроля над датской автономией.