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Вице-президент США Харрис посетит военные базы в Германии, Сингапуре и Бахрейне

Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис отправится в обширное турне с 13 по 17 января. Она посетит военные объекты в Сингапуре, Бахрейне и Германии. Об этом во вторник сообщил Белый дом.

Источник: Life.ru

15 января Харрис проведет переговоры с руководством Сингапура и осмотрит военно-морскую базу Чанги. На следующий день она отправится в столицу Бахрейна, где встретится с представителями Центрального командования Вооружённых сил США и Пятого флота ВМС. 17 же числа вице-президент прибудет в Германию, чтобы посетить авиабазу Шпангдалем.

Кстати, накануне Харрис попала в неловкую ситуацию во время произнесения клятвы верности флагу США на первом заседании Сената Конгресса. Она случайно выкинула из текста слово «флаг», которому и посвящена сама клятва.