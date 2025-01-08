Вице-президент США Харрис посетит военные базы в Германии, Сингапуре и Бахрейне

15 января Харрис проведет переговоры с руководством Сингапура и осмотрит военно-морскую базу Чанги. На следующий день она отправится в столицу Бахрейна, где встретится с представителями Центрального командования Вооружённых сил США и Пятого флота ВМС. 17 же числа вице-президент прибудет в Германию, чтобы посетить авиабазу Шпангдалем.