МО США: Контактная группа 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года

По данным американского оборонного ведомства, лидеры коалиций в рамках контактной группы должны будут согласовать «дорожные карты», определяющие нужды и цели ВСУ в различных направлениях, таких как воздушные силы, бронетехника, артиллерия, разминирование, беспилотные технологии, интегрированные ПВО и ПРО, а также информационные технологии и морская безопасность.
В Вашингтоне надеются, что эти меры позволят более эффективно спланировать поддержку Киева со стороны международных доноров. Эта встреча, добавили в Пентагоне, станет последней для действующего министра обороны США Ллойда Остина. При этом американское военное ведомство выразило надежду на продолжение работы контактной группы и обеспечение потребностей Украины даже после смены власти в США.
Тем временем стало известно, что Джозеф Байден готовит свой «прощальный подарок» для Украины. Анонсировать «существенный» пакет помощи должен Ллойд Остин во время своего визита в Германию 9 января.