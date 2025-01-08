МО США: Контактная группа 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года

В Вашингтоне надеются, что эти меры позволят более эффективно спланировать поддержку Киева со стороны международных доноров. Эта встреча, добавили в Пентагоне, станет последней для действующего министра обороны США Ллойда Остина. При этом американское военное ведомство выразило надежду на продолжение работы контактной группы и обеспечение потребностей Украины даже после смены власти в США.