Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: Приход к власти Трампа не скажется на международной поддержке Украины

Координация западных держав по поставкам вооружений Украине сохранится на прежнем уровне даже после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Соответствующее заявление 7 января в рамках брифинга сделал высокопоставленный представитель Пентагона.

Источник: Life.ru

«Не могу говорить о том, какое решение примет будущая администрация по поводу её роли [в координации поставок вооружений Украине], однако я в высокой степени уверен в европейских обязательствах, возможностях, опыте и выдающейся вере в миссию», — отметил представитель Министерства обороны США в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.

Работа союзников киевского режима по укреплению обороноспособности Незалежной после 20 января продолжится «в том или ином виде», заключил военный.

Напомним, 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине состоится уже 9 января. В мероприятии в последний раз примет участие министр обороны США Ллойд Остин. Там глава ведомства должен анонсировать «существенный» пакет военной помощи Киеву.