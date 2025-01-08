Жан-Мари Ле Пена похоронят 11 января в родной Бретани

«Все будет в строжайшем уединении, в семейном кругу в Ла-Трините-сюр-Мере. Там будет только семья», — сказал господин Стефан в интервью телеканалу BFMTV. Он также не исключил проведения религиозной церемонии в одном из парижских храмов, но конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. Журнал Gala напомнил, что Жан-Мари Ле Пен неоднократно выражал желание после смерти упокоиться именно в Ла-Трините-сюр-Мере.