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Тысячи человек и полсотни танков: Раскрыты потери ВСУ за первую неделю 2025 года

Только лишь за первую неделю 2025 года Вооружённые силы Украины безвозвратно потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и десятки единиц техники. Об этом на основе данных Министерства обороны России сообщили в РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Согласно сводкам ведомства, в период с 1 по 7 января в зоне проведения специальной военной операции ряды противника поредели на 9,7 тысячи человек. Ещё порядка 2,9 тысячи бойцов ВСУ погибли в столкновениях на территории Курской области.

Кроме того, за неделю российские силы уничтожили 46 украинских танков: 17 в зоне СВО и 29 в приграничных районах Курской области. Среди подбитой техники значатся пять танков Leopard немецкого производства. Средствами ПВО за этот период был сбит украинский истребитель Су-27, а на счету ВКС РФ оказался вражеский МиГ-29.

ВСУ могли потерять значительно меньше людей, если бы командование вновь не бросило резервы в самоубийственную атаку под Курском. Наши защитники успешно сдержали натиск, а выжившие украинцы массово сдаются в плен.