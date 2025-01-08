Тысячи человек и полсотни танков: Раскрыты потери ВСУ за первую неделю 2025 года

Кроме того, за неделю российские силы уничтожили 46 украинских танков: 17 в зоне СВО и 29 в приграничных районах Курской области. Среди подбитой техники значатся пять танков Leopard немецкого производства. Средствами ПВО за этот период был сбит украинский истребитель Су-27, а на счету ВКС РФ оказался вражеский МиГ-29.