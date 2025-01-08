Николас Мадуро заявил о задержании в Венесуэле прибывших с Украины наемников

Мадуро добавил, что среди задержанных — два гражданина США и двое колумбийцев, которых предполагалось задействовать в качестве снайперов. «Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — поделился мнением венесуэльский президент, выступая на встрече с боливарианской милицией. Трансляцию выступления вели местные социальные сети.
Глава государства отметил, что задержанные — «высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле», выразив уверенность, что вскоре они дадут признательные показания. В связи с этим Николас Мадуро призвал дружины милиции, которые привел к присяге, проявлять максимальную бдительность.