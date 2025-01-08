Николас Мадуро заявил о задержании в Венесуэле прибывших с Украины наемников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании в республике группы из семи иностранных наемников. По его словам, три человека из ее состава прибыли с Украины. Их подозревают в намерении устроить теракты в южноамериканской стране. Венесуэльский президент также сообщил, что с ноября по декабрь при аналогичных обстоятельствах были задержаны 125 иностранцев 25 национальностей.