Членам партии Шольца пришлось извиняться за фото российской подлодки под видом немецкой

Политики представляют город Киль, где расположена штаб-квартира компании Thyssenkrupp Marine Systems. Недавно Бундесвер заключил с этой фирмой контракт на строительство четырёх подлодок U212CD стоимостью более 4,7 миллиарда евро. По этому случаю депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты Кристина Шуберт опубликовали в соцсетях пост с изображением субмарины.