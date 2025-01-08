Политики представляют город Киль, где расположена штаб-квартира компании Thyssenkrupp Marine Systems. Недавно Бундесвер заключил с этой фирмой контракт на строительство четырёх подлодок U212CD стоимостью более 4,7 миллиарда евро. По этому случаю депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты Кристина Шуберт опубликовали в соцсетях пост с изображением субмарины.
«Решение Бундестага о финансировании подлодок усиливает нашу безопасность и поддерживает промышленность Киля», — написали политики и прикрепили фото российской подлодки.
После обнаружения ошибки Клинк и Шуберт извинились. Депутат взял вину на себя, признав, что недостаточно внимательно проверил материал перед публикацией.
Ранее американские СМИ отмечали, что российские подлодки проекта 885 М «Ясень-М» превосходят по боевым возможностям флоты США и НАТО. Эти субмарины оснащены современным ракетным оружием, включая крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковые «Цирконы».